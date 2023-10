“Uccidono il calcio”, accuse pesantissime alla Serie A: è caos

Ha fatto molto discutere la vittoria del Milan a Marassi contro il Genoa a causa del goal di Pulisic, viziato da un tocco di braccio.

Il Milan approfitta del passo falso dell’Inter: nonostante le rotazioni iniziali, con i suoi uomini migliori, Pioli è riuscito a sbancare Marassi per uno a zero portandosi a più due sui nerazzurri.

Decisivo Pulisic, sempre più protagonista del nuovo corso rossonero ed autore del goal che ha consegnato i tre decisivi punti al Milan.

Una rete bella, ma probabilmente viziata da un tocco con il braccio successivo al contatto tra petto e spalla. La review al VAR è durata parecchi minuti, salvo poi convalidare la rete tra le polemiche senza far sì che fosse l’arbitro di campo ad analizzare su schermo le immagini.

Le ire di Zangrillo e l’accusa di Alvino

Un finale che ha portato con se parecchi strascichi e polemiche, momenti coincitati proseguiti anche nel post gara quando Zangrillo, presidente del Genoa, ha lamentato carenze sulla parità di trattamento:

“Siamo stati fermi due minuti sul goal convalidato, ma se non c’è certezza si rimanda sempre alle decisioni di campo. Funziona così, se c’è il dubbio soccombiamo sempre noi, ma siamo più forti di queste cose” – il patron dei grifoni si è poi successivamente soffermato sull’espulsione di Maignan, decisione seguita ad un intervento molto pericoloso: “C’è poi l’entrata di Maignan: è un intervento assassino lo dico da medico. Non c’è niente da fare comunque, la fanno da padrone sempre gli stessi. Gilardino non è qui perchè altrimenti si becca una squalifica, invoco rispeto per i 35 mila genoano allo stadio!”.

Uno sfogo esplicito e deciso in merito ad una direzione di gara che è sembrata perdersi nei 10 minuti finali, dimostrando una evidente incapacità di gestire attimi infuocati.

Al coro si è unito il giornalista napoletano Carlo Alvino, che attraverso i propri canali social, nello specifico Instagram, ha postato in merito al lodo Pulisic:

“Se è vero che la pirateria uccide il calcio bisognerebbe aggiungere che all’omicidio partecipano in tanti. A partire da alcuni addetti al Var per finire agli ex arbitri commentatori in tv. Disgustato e nauseato!”.

Una presa di posizione forte, su un episodio che probabilmente porterà con sè strascichi anche nelle prossime settimane considerando i dubbi insiti su un tocco sul quale non c’è certezza, ma che pare probabile.

In tal senso, nel post gara su DAZN Marelli aveva provato a fare chiarezza: