Squalifica Maignan, la decisione coinvolge anche il Napoli: il motivo

Polemiche per il goal realizzato da Pulisic e non solo, tante le analisi sull’intervento duro di Mike Maignan in occasione dell’espulsione.

Non solo il goal di Pulisic, tra i principali argomenti di discussione della serata di Marassi c’è stato certamente il rosso a Mike Maignan per il fallo su Ekuban.

Caso Maignan: attesa per la squalifica

L’uscita di Maignan costringerà il Milan ad affrontare la Juventus con ben due pezzi da 90 out: al francese si aggiungerà infatti Theo Hernandez, diffidato e ammonito a Marassi.

Se sul terzino ex Real Madrid c’è però certezza sulle tempistiche di squalifica, per Maignan qualche dubbio permane, nello specifico quello relativo alla possibile condotta violenta richiamata dal patron del Genoa Zangrillo.

Una condotta che nel caso in cui venisse appurata costringerebbe i rossoneri a rinunciare all’ex Lille per più di una giornata, rendendo indisponibile Maignan per un altro scontro di vertice, quello contro il Napoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Milanello si aspettano una squalifica lieve, nonostante ciò, domani saranno ore d’ansia in attesa della decisione del Giudice sportivo.