“Risentito dalle critiche”, rischio tensione in casa Napoli: richiesta alla società

Napoli, il quotidiano svela un retroscena a sorpresa, che potrebbe smuovere gli equilibri all’interno della società e della squadra

Dopo un inizio non proprio perfetto, nelle ultime gare di campionato contro Lecce e Udinese e nella gara di Champions, seppur sconfitto, il Napoli di Rudi Garcia sembra aver trovato la quadra, sotto molteplici punti di vista. L’allenatore azzurro è sulla buona strada per riconquistare la fiducia dei tifosi.

Si parla di riconquistare la fiducia perché sin dall’inizio della stagione (se non prima), Garcia è stato surclassato dalle critiche. Nelle scorse settimane si sono propagati, sui social, slogan del tipo #garciaout. Il primo approccio tra l’allenatore ex Roma e la piazza partenopea non è stato tra i migliori.

Critiche a Garcia, il tecnico non ci sta e fa una richiesta alla società

Riguardo alle critiche delle scorse settimane, l’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena sorprendente. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Garcia avrebbe risentito abbastanza delle critiche subite nelle passate settimane.

Il mister francese, si legge sul quotidiano, ha dunque richiesto che il club faccia un’uscita pubblica per chiarire gli obiettivi stagionali. L’intenzione di Garcia è quella di far sapere ai tifosi che la società pretende un’annata di vertice, l’obiettivo però è rientrare tra le prime quattro, per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Per questo motivo Garcia, nelle varie conferenze, non ha mai parlato di scudetto.