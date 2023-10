Napoli-Fiorentina: sorpresa per i tifosi prima della partita

Poche ore a Napoli – Fiorentina, la gara che deciderà chi tra le due compagini potrà unirsi concretamente alla lotta scudetto.

Ore d’attesa, il Napoli è pronto a sfidare la Fiorentina in una gara decisiva per comprendere al meglio le ambizioni delle due compagini, appaiate entrambi a 14 punti.

Napoli-Fiorentina: la sorpresa per i tifosi

Nel pregara di Napoli – Real Madrid, Aurelio De Laurentiis ha allietato i tifosi partenopei con lo show di Joseph Capriati, dj casertano tra i più famosi nel panorama musicale internazionale.

Un djset di successo, che ha fatto ben pensare alla società di riproporlo in occasione del match di stasera, seppur con ospiti diversi.

Ad allietare i napoletani ci saranno infatti i Daddy’s Groove: famoso duo di dj napoletani composto da Carlo Grieco e Peppe Folliero.

Una lieta sorpresa, con un altro ospite d’onore in grado di collaborare con svariati artisti di calibro internazionale per intrattenere tutti i tifosi allo stadio in attesa dell’inizio della partita.