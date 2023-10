Napoli-Fiorentina, scelta a sorpresa di Garcia: non è stato convocato

Le convocazioni di Garcia in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, al Maradona. Non mancano le sorprese

Gara fondamentale quella contro la Fiorentina. Una vittoria permetterebbe al Napoli di continuare ad occupare le prime posizioni della classifica e quindi affrontare con tranquillità l’imminente sosta riservata agli impegni delle Nazionali. Di sicuro si tratta di una gara non facile, visto che i Viola di Italiano sanno mettere in difficoltà chiunque. Zero sconfitte nelle ultime sei partite, considerando sia la Serie A che la Conference, la Fiorentina vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista durante questa stagione e ha iniziato sicuramente con il piede giusto.

In vista del match, attraverso i canali ufficiali del club, il Napoli ha comunicato la lista dei convocati. A spiccare è l’assenza di Rrahmani poiché in settimana, lo stesso Garcia, aveva parlato di possibile recupero dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box sin dalla gara contro il Braga, primo match della fase a gironi di Champions League. Dunque, bisognerà aspettare dopo la sosta Nazionale per vederlo tornare in campo. Quindi, per far fronte all’emergenza difensiva data l’assenza anche di Juan Jesus, è stato inserito nuovamente tra i convocati anche il giovane D’Avino. Per il resto non ci sono grandi sorprese nelle scelte di Garcia.

Convocati Napoli-Fiorentina, non c’è Rrahmani: la scelta di Garcia per sostituirlo

Per far fronte all’assenza del centrale kosovaro, Garcia, con ogni probabilità, ricorrerà alla soluzione adottata nelle ultime partite. Dunque potremmo vedere nuovamente, dal primo minuto di gioco, la coppia di centrali formata da Ostigard e Natan. Un ultimo sforzo per i due centrali, che non possono rifiatare a causa dell’emergenza infortuni nel reparto arretrato, prima della sosta. La coppia, oramai rodata date le quattro partite consecutive, finora ha ricambiato la fiducia di Garcia con prestazioni di livello, sia in fase difensiva che in fase di impostazione.

Per il resto dell’undici titolare, Garcia ha da sciogliere solo i due, consueti, dubbi: il terzino sinistro e l’ala destra. Per quanto riguarda il terzino sinistro, data la natura degli avversari, quasi sempre propensi al palleggio, Garcia potrebbe preferire Mario Rui ad Olivera, che con il pallone tra i piedi è in grado di offrire più opzioni. Mentre per l’ala destra, Politano è il favorito per completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen, con Lindstrom, Raspadori ed Elmas pronti a subentrare dalla panchina e spaccare la partita. A centrocampo invece conferma per i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski.