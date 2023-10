Napoli-Fiorentina, dove guardare la partita in streaming e in tv

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming: scopri dove seguire il match dell’ottava giornata di Serie A.

Dopo la settimana di coppe, torna la Serie A con l’ottava giornata. Il Napoli di Rudi Garcia sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo Stadio Diego Armando Maradona, domenica 8 ottobre. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica con 14 punti insieme alla Juventus di Max Allegri, a -4 dalle milanesi. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

Le probabili formazioni

Dopo le vittorie ottenute contro Udinese e Lecce, il Napoli di Rudi Garcia è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Dall’altra parte però, c’è la Fiorentina che sta disputando un ottimo inizio di stagione. Un avversario, quindi non facile per gli azzurri, si prospetta un match impegnativo. Nonostante ciò, il tecnico francese è intenzionato centrare il proprio obiettivo e ad accaparrarsi i 3 punti.

Nella giornata precedente, entrambe le squadre sono riuscite a conquistare la vittoria e a portarsi avanti in classifica. In trasferta, gli azzurri hanno battuto 4-0 il Lecce grazie alle reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Mentre i viola hanno trovato la vittoria in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri, con risultato 3-0 tramite le reti di Gonzalez, Dossena e Nzola.

Per il match di domenica, Garcia sembra voler riconfermare la stessa formazione schierata contro il Real Madrid. Il tecnico francese, quindi, seguirà il suo fidato modulo 4-3-3. Dunque, in porta Meret. A destra Di Lorenzo, seguito dalla coppia obbligata Natan-Ostigard, a sinistra ancora da decidere il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Al centrocampo Anguissa, Lobotka, Zielinski. In attacco, il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Nonostante ciò, non è da escludere la possibilità di vedere Cajuste e Lindstrom scendere in campo dal primo minuto.

Di seguito, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

Dove andrà in onda Napoli-Fiorentina?

Napoli-Fiorentina andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere il match in TV basterà scaricare l’applicazione in questione su una Smart TV, oppure sulle console Xbox o Play Station, ma anche utilizzando dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION Box.

Invece, per coloro che sono in possesso sia dell’abbonamento DAZN che dell’abbonamento Sky, sarà possibile attivare “Zona DAZN” per seguire la partita in diretta sul canale 214 di Sky. Inoltre, si potrà seguire il match anche in streaming, basterà semplicemente scaricare l’applicazione di DAZN sul proprio smartphone, tablet o PC.