Di Lorenzo: “Sconfitta come un fulmine a ciel sereno”, svelato il nuovo obiettivo del Napoli

Il capitano azzurro commenta la sconfitta casalinga.

Sconfitta pesantissima per i partenopei, dominati da una Fiorentina che si è dimostrata superiore su tutti i piani – compreso quello fisico nonostante sia scesa in campo giovedì. La squadra di Rudi Garcia non è mai riuscita a comandare il gioco, le idee mancano e i tifosi sono delusi.

Al termine della sfida, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino – insieme a tutti i compagni – si è reso autore di una prestazione inferiore alle aspettative.

Di Lorenzo a DAZN: “Lotteremo per il titolo”

Di seguito quanto dichiarato dal numero 22 azzurro sugli obiettivi della squadra:

“Il nostro obiettivo è sicuramente quello di stare avanti e lottare fino alla fine per la conquista del campionato”.

Sulla sconfitta:

“Senza dubbio è stata una brutta sconfitta, in casa. La Fiorentina ha giocato meglio, dobbiamo accettarlo sapendo che bisogna fare di più. Adesso c’è la sosta, arrivarci con una sconfitta non è bello”.

Sulla mancanza di motivazione del Napoli: