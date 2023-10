Cosa rappresenta il Napoli: la risposta di Simeone è da brividi

A pochi minuti dall’inizio del match, arrivano le parole del

Siamo quasi giunti al termine dell’ottavo turno di Serie A, l’ultima partita da disputare è Napoli – Fiorentina. Gli azzurri, in rampa di lancio nonostante la recente sconfitta casalinga incassata per mano dei marziani del Real Madrid, cercano il successo tra le mura amiche contro un avversario davvero scomodo. La Fiorentina e in particolare il tecnico Vincenzo Italiano – cercato da ADL quest’estate per il post Spalletti – hanno spesso dimostrato di saper dare filo da torcere ai partenopei, vestendo i panni di una vera e propria bestia nera.

Tuttavia i viola troveranno un Napoli diverso rispetto agli altri anni, sul petto degli azzurri è cucito il tricolore. La squadra di Rudi Garcia cercherà di arrivare alla sosta mantenendo la terza posizione, vincere significherebbe anche ridurre il gap con l’Inter. Intanto sulla sfida di questa sera, ai microfoni di DAZN, sono arrivate le parole del numero 18 del Napoli, Giovanni Simeone.

Simeone avvisa il Napoli: “Gonzalez è un grande giocatore”

L’attesa è quasi finita, ci siamo: tra pochi minuti Napoli e Fiorentina si sfideranno al Diego Armando Maradona. Lo spettacolo è assicurato, le due formazioni si daranno battaglia dal primo all’ultimo minuto. Nel pre-partita della gara è intervenuto, ai microfoni di DAZN, il Cholito Simeone.

Di seguito quanto dichiarato dal centravanti argentino:

“Vedere dove sono e cosa rappresento mi aiuta a trovare la motivazione. Voglio giocare di più, è normale, ma devo continuare a lavorare e mettermi in forma perché la squadra ha giocatori forti come Osimhen e Kvara”.

Sul confronto tutto argentino con Nico Gonzalez e sulla bravura con il colpo di testa: