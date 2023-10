ULTIM’ORA – Salterà Fiorentina-Napoli, l’annuncio è ufficiale!

La Fiorentina si appresta a sfidare il Napoli nella trasferta di domani sera al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: c’è una tegola a poche ore dalla sfida.

Si prospetta una grande gara quella tra Napoli e Fiorentina che domani sera si sfideranno per consolidare il terzo posto in classifica.

Entrambe le formazioni sono appaiate a 14 punti in classifica con la ferma intenzione di rimanerci, anche e soprattutto a seguito di questo big match.

Il team di Rudi Garcia è da ormai due settimane in netta ripresa: dopo l0 0-0 con il Bologna, sono arrivate le due goleade contro Udinese e Lecce, con ben 8 goal segnati ed 1 subito, sul punteggio di 3-0 contro i friulani.

In settimana, inoltre, c’è stata la prova del nove contro il Real Madrid, gara in cui il Napoli è capitolato solamente grazie ad una sfortunata autorete di Meret dopo esser passato prima in vantaggio e aver successivamente con grande personalità ripreso la gara nella ripresa.

Nonostante il punto portato a casa, invece, la Fioroentina ha lasciato il Franchi con l’amaro in bocca a seguito di un pari ottenuto in rimona con una formazione oggettivamente inferiore come quella del Ferencvaros, che attualmente occupa la prima posizione del girone con ben 2 punti in più dei viola.

Un pareggio sofferto per la compagine allenata da Vincenzo Italiano, che quest’oggi si trova a dover fare i conti con la stanchezza accumulata dagli impegni ravvicinati e qualche acciacco fisico imprevisto.

Scelte ridotte per la porta della Fiorentina

Toccherà a Terracciano difendere i pali dei toscani, che nel pregara della sfida contro la compagine ungherese ha perso per infortunio Christensen.

Un infortunio che era sembrato subito grave, una gravità confermata dagli esami a cui l’estremo difensore si è sottoposto e che non hanno fornito esiti confortanti.

Riportiamo di seguito, uno stralcio del comunicato rilasciato dalla società di Commisso:

“Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

Insomma, una notizia che si aggiunge alle condizioni già non ottimali di qualche altro giocatore gigliato, su tutti Nico Gonzalez, su cui Italiano nel post gara di giovedì si era così sbilanciato: