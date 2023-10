La Juventus vince con il Torino, numeri da record per Allegri: ha superato Spalletti

Derby della Mole vinto dai bianconeri. La Juventus sale in terza posizione e Allegri raggiunge un record: l’allenatore dei bianconeri ha superato Spalletti

Juventus che vince e convince. Nonostante le assenze pesantissime di Vlahovic e Chiesa, trascinatori della squadra finora, i bianconeri hanno portato a casa il risultato. Il derby, si sa, è sempre una partita a parte e può dare quella spinta in più per il prosieguo della stagione. A decidere la gara le reti di Gatti e Milik, entrambi di testa e in entrambe le occasioni ha inciso il tempo di uscita non perfetto di Sergej Milinkovic-Savic.

Cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta, il ruolino di marcia della Juventus, complice l’assenza delle coppe europee, è quello delle grandi annate. I bianconeri stanno dimostrando di poter essere tra le candidate al titolo finale. Tra l’altro, la vittoria ottenuta ha un sapore particolare per mister Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha agguantato ben due record. Infatti, grazie al successo contro il Toro, Allegri è divenuto l’allenatore più vincente del derby di Torino, eguagliando Trapattoni a quota 13. Tuttavia, non è l’unico record raggiunto questa sera dall’allenatore ex Milan.

Con la vittoria sul Torino Allegri supera Spalletti: il record

Infatti, Allegri ha raggiunto quota 289 successi in carriera in Serie A. Il tecnico livornese diviene così il tecnico più vincente della storia dell’intero campionato, superando l’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Un traguardo importante, che certifica gli ottimi risultati ottenuti da Allegri durante tutto il corso della sua carriera. Non a caso ha allenato grandi squadre come la Juventus, per lui si tratta del secondo ciclo (quello in corso) alla guida del club, e Milan. Nel suo palmarés conta ben sei scudetti (uno con il Milan e cinque alla guida della Juventus), quattro Coppa Italia (detiene il record di allenatore più vincente del trofeo assieme a Mancini ed Eriksson) e tre Supercoppa italiana.

La prossima partita per Allegri avrà un valore particolare, poiché si incontreranno proprio Juventus e Milan, in una sfida cruciale per il prosieguo del campionato, e alla quale il Napoli butterà più di qualche occhiata dato che si tratta di due possibili contendenti al titolo finale. Con una vittoria della sua Juventus, Allegri si porterebbe ad un solo punto dal Milan capolista. In ogni caso, è prevedibile che saranno Napoli, Juventus, Milan e Inter a contendersi il titolo finale e i posti per l’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League.