Fiorentina, Italiano pronto a due esclusioni eccellenti: cambia tutto

Poco più di 24 ore a Napoli-Fiorentina, sfida d’alta classifica tra le due compagini per blindare il terzo posto.

Archiviata la serata di Champions, il Napoli di Rudi Garcia è pronto a tuffarsi nuovamente nel campionato.

La gara di domani sera contro la Fiorentina rappresenterà un ulteriore esame per comprendere a che livello è arrivato il nuovo Napoli, che da ormai 2 settimane ha lanciato segnali più che incoraggianti.

Fiorentina, è tempo di rivoluzione

La Fiorentina arriva alla sfida di domani con qualche ora di riposo in meno degli azzurri avendo giocato il proprio impegno europeo di giovedi sera.

Una serata che si è rivelata tra l’altro più ostica del previsto considerando lo 0-2 che stava maturando contro gli ungheresi del Ferencvaros, un punteggio parziale che ha costretto i viola a rincorrere sino al novantesimo, non permettendo ad Italiano di gestire uomini e forze.

Secondo quanto riportato sulle colonne de Il Corriere Fiorentino, la Conference potrebbe incidere in maniera netta nelle scelte del tecnico ex Spezia in ottica Napoli.

Nello specifico, il giornale avrebbe indicato come certe le presenze di Arthur e Nzola, a discapito di Beltran e Maxime Lopez, non in grado di incidere due giorni fa al Franchi.

Infine, anche Mandragora e Sottil non avrebbero convinto particolarmente, motivo per cui, nonostante la stanchezza accumulata, domani sera dovrebbero ripresentarsi dal primo minuto anche Bonaventura e Nico Gonzalez.