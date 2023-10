Del Genio non ha dubbi: “Natan può fare un altro ruolo, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista partenopeo e noto esperto di tattica, si è espresso in merito al neo centrale del Napoli, Natan.

Natan sta sorprendendo tutti: il brasiliano ha fin’ora giocato 4 ottime gare dal primo minuto, aiutando alla registrazione della fase difensiva in campionato e sorprendendo per la personalità dimostrata contro il Real Madrid.

Un rendimento che ha sorpreso e fatto sorgere qualche domanda in merito ai ritardi relativi all’esordio, forse eccessivi da parte di Rudi Garcia.

Paolo Del Genio, giornalista napoletano esperto di tattica, ha analizzato Natan a seguito di queste prime quattro uscite stagionali dagli undici iniziali.

Questo, uno stralcio del suo pensiero a TeleCapri:

“Natan difficilmente ripeterà la tipologia di interventi visti con Kim, però, a mio giudizio, se assume consapevolezza può diventare anche più bravo del coreano in impostazione”.

L’analisi del giornalista si è poi spostata sotto l’aspetto tattico, concentrandosi sulla polivalenza dell’ex Bragantino:

“C’è stata un’azione contro il Real Madrid in cui il brasiliano è scivolato alla perfezione sulla fascia sinistra, da questi particolari si nota che ha giocato anche da terzino. Non dico che debba essere quello il suo ruolo, ma potrebbe essere un’ottim alternativa anche lì, ha il piede per fornire cross interessanti”.