Allarme Real: “Positivo al Covid dopo il Napoli”, azzurri a rischio?

Il Napoli e Real Madrid si sono sfidate martedì scorso in una partita valida per la testa del girone di Champions League: dopo qualche giorno, arriva l’ultim’ora dalla Spagna.

La sfida tra Napoli e Real Madrid è stata un test importante, nonostante la sconfitta, infatti, la prestazione degli azzurri ha lasciato ben sperare.

Una pratica archiviata in vista di un campionato in cui il Napoli è pronto a fiondarsi già da domani sera, nello snodo per il terzo posto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Pericolo Covid per il Napoli? La notizia tranquillizza gli azzurri

Nonostante ciò, una notizia dalla Spagna potrebbe però recare una bella scossa in casa dei campioni d’Italia in carica.

Secondo quanto riportato da AS, noto quotidiano spagnolo, il numero 1 del Real Madrid, Florentino Perez, sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Una positività riscontrata nelle scorse ore per il patron, che comunque era assente nella trasferta di Napoli con la sua squadra. Nessun rischio, dunque, per il Napoli di Rudi Garcia, pronto a dare battaglia alla Fiorentina per poter inseguire il sogno di difendere lo Scudetto.