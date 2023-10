Rrahmani, il Kosovo fa indispettire il Napoli: “In Nazionale da infortunato”

La convocazione in Nazionale, dato il suo stato di forma attuale, non ha fatto piacere alla società partenopea

Nonostante l’infortunio Amir Rrahmani potrebbe rispondere positivamente alla convocazione con la sua Nazionale del Kosovo. Lì Rrahmani è il capitano e leader della squadra, ha un legame molto forte con il suo paese e, secondo quanto è riportato dall’edizione odierna de il Mattino, potrebbe ritornare durante la sosta.

Dopo aver saltato già quattro partite tra cui Bologna, Udinese, Lecce e Real Madrid, Rrahamani era uscito acciaccato dalla sfida in Portogallo contro il Braga. Sarà indisponibile anche per la partita contro la Fiorentina di domenica sera e probabilmente potremo rivederlo in campo solo dopo la sosta.

In Nazionale giocherà?

La scelta di rispondere alla convocazione del Kosovo non ha fatto molto piacere alla dirigenza del Napoli. Il quotidiano spiega che Rrahmani accetterò la convocazione soltanto per tornare nel suo paese e continuare lì la riabilitazione. Dal momento che un primo acciacco lo aveva subìto proprio in Nazionale per la partita di qualificazione ad Euro 2024 contro la Romania, lo staff medico azzurro preferirebbe tenerlo ancora sotto osservazione a Castel Volturno.

Rrahmani è però molto legato alla sua patria e seppur, con grandi probabilità non sarà in impiegato in campo, la sua presenza servirà da leader dello spogliatoio per i suoi compagni. Il girone del Kosovo è già indirizzato con Romania e Israele che staccheranno il pass per la Euro 2024 in Germania. La Nazionale di Rrahmani giocherà le due partite contro Andorra e Israele, serviranno sicuramente i tre punti per continuare ad avere qualche labile speranza di passaggio del turno.