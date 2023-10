Mario Rui, il provvedimento del Napoli dopo lo sfogo di Giuffredi

Pochi giorni fa era scoppiato il caso relativo al terzino portoghese: svelata la reazione della società di De Laurentiis in merito a Mario Ruiz.

Nel giro di due settimane la società partenopea si è trovata di fronte ad alcuni “casi” riguardanti i calciatori. Prima la situazione ingarbugliata di Victor Osimhen che, sentitosi offeso per un filmato diffuso dal Napoli in cui ironizzava sul rigore sbagliato a Bologna, ha minacciato di fare causa alla società. Tutto rientrato grazie alle scuse pubbliche prima e al messaggio social dello stesso nigeriano poi. L’unico nodo della causa adesso resta ancora il mistero sul rifiuto dell’attaccante di non voler calciare i penalty lasciandoli ad altri compagni di squadra.

Probabilmente ancora sfiduciato per quel video, la sensazione è che ci vorrà del tempo affinché Osimhen torni a calciare un rigore, intanto però con Zielinski e Politano, che si sono presi il compito di primo e secondo rigorista, la situazione sembra non andare male. Archiviato quindi l’episodio che ha messo il bomber nigeriano contro la società, adesso per il Napoli c’è un nuovo caso, quello inerente a Mario Rui.

La decisione di Rudi Garcia sul portoghese

Poco prima della sfida contro la Fiorentina, in programma per domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, è esploso il “Caso Mario Rui”. Visto lo scarso minutaggio fin qui ottenuto dal terzino lusitano, Mario Giuffredi, il suo agente, ha alzato i toni contro l’allenatore francese. Il motivo di queste accuse mosse da Giuffredi a Rudi Garcia è dovuto allo scarso impiego del suo assistito. Durante questa stagione Mario Rui ha totalizzato 5 presenze di cui soltanto 2 da titolare. Un totale di 231 minuti di gioco complessivi hanno fatto andare su tutte le furie il suo entourage che ha chiesto più presenze per il suo assistito.

Proprio durante il ritiro estivo a Castel Di Sangro, Mario Rui aveva rinnovato il contratto con il Napoli fino a giugno del 2026. Durante la passata stagione era uno dei titolari inamovibili del Napoli campione di Luciano Spalletti. Con Rudi Garcia la musica sembra cambiata. Il titolare sulla fascia sinistra adesso è Olivera che, con ottime prestazioni quando chiamata in causa, si è guadagnato il posto scalzando il portoghese. Secondo quanto è stato riportato sull’edizione odierna del quotidiano il Mattino, la società e Garcia vogliono provare a calmare le acque. Mario Rui potrebbe quasi certamente partire titolare dal primo minuto nella partita di domenica sera contro la Fiorentina. In attesa che si sistemino le cose, Garcia darà ad Olivera un turno di riposo dopo il tour de force delle ultime settimane.