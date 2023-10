Garcia risponde all’agente di Mario Rui: il messaggio è chiarissimo

Nella giornata di ieri hanno destato scalpore le parole di Giuffredi (agente Mario Rui, ndr.), che ha attaccato Rudi Garcia per la gestione del portoghese. Oggi l’allenatore del Napoli ha risposto in conferenza all’agente.

Poco fa si è tenuta la consueta conferenza stampa di Rudi Garcia, in cui l’allenatore del Napoli ha presentato la sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Diversi i temi toccati dal francese, dalla sfida col Real alla situazione legata agli infortunati.

Nel corso della conferenza Garcia ha replicato anche a Mario Giuffredi, che ieri l’aveva attaccato per lo scarso minutaggio concesso al suo assistito Mario Rui.

Garcia replica a Giuffredi sul caso Mario Rui

Uno dei temi principali della giornata di ieri che ha tenuto banco in casa Napoli è stato l’intervento a gamba tesa dell’agente di Mario Rui. Mario Giuffredi – appunto agente del portoghese – ha parlato dell’impiego scarso finora concesso al suo assistito, e non ha fatto mancare delle parole forti rivolte verso Garcia.

L’agente di Mario Rui ha definita irrispettosa la gestione di Mario Rui, soprattutto dopo che il terzino è stato tra i protagonisti e punti fermi del Napoli che ha vinto lo scudetto nella passata stagione. Oggi in conferenza stampa, Rudi Garcia si è espresso sulle dichiarazioni proferite dall’agente di Mario Rui: “Se replico ogni volta che c’è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. L’importante è il giocatore, quando ce l’hai tutto il tempo con te e importante parlare con lui, io non parlo con i procuratori, lui è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto. Ovviamente lui vorrebbe giocare, ma mi piace che sia motivato per avere più spazio. E’ un giocatore importante, io ho sempre voluto terzini sinistri di qualità ed ho la fortuna di averne due fuori qui. Poi l’istituzione Napoli ha gestito la cosa e così deve essere”.

Dunque a quanto pare Mario Rui non era d’accordo con le dichiarazioni del suo agente. Per questo motivo il portoghese ha ben deciso di chiarirsi personalmente con il tecnico francese. Caso rientrato dunque in casa Napoli. Ciò è importante soprattutto perché tra due giorni ci sarà una sfida importante, ed il Napoli deve essere settato sul match. Ovviamente adesso si terrà d’occhio l’evoluzione della situazione riguardo il minutaggio di Mario Rui, per capire se al portoghese sarà concesso maggiore spazio o se la situazione resterà invariata.