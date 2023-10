Che elogio per Natan: “Non è inferiore a Kim e Koulibaly”

Mentre il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina, si continua a parlare delle prestazioni recenti del Napoli. Un giornalista ha esaltato e non poco le prestazioni di Natan.

Il Napoli prosegue la sua preparazione verso la gara con la Fiorentina in programma domenica sera. Rudi Garcia si augura di arrivare alla sosta con una vittoria, che tra l’altro rasserenerebbe l’ambiente dopo alcune settimane ricche di critiche e caos.

Nelle ultime gare si è visto finalmente in campo Natan, che ha risposto positivamente, tanto da meritarsi degli elogi e paragoni illustri.

De Paola esalta le prestazioni di Natan

Nell’avvio stagionale del Napoli aveva suscitato scalpore il mancato impiego di Natan. Difatti il difensore brasiliano è stato acquistato per sostituire Kim, ma nei primi impegni stagionali non aveva visto minimamente il campo. Ciò aveva scatenato la reazione accesa dei tifosi, che si sono scagliati contro Garcia per l’esclusione del brasiliano.

Però dall’esordio nei minuti finali col Braga – e complice anche gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani – Natan non ha più lasciato il campo. Il difensore del Napoli si è messo in mostra grazie a delle prestazioni attente, non appariscenti, ma in cui non c’è stato alcun errore. Difatti Natan ha compiuto delle prestazioni ottime in cui non ha voluto strafare, e soprattutto dimostrando grande tranquillità nonostante la giovane età.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e Paolo De Paola lo ha esaltato nel corso di un intervento a Punto Nuovo Sport Show: “Timido? No lui no, per nulla! Anche in campionato ha dimostrato di essere all’altezza dei suoi precedessori Kim e Koulibaly. La coppia di centrali inedita mi ha lasciato piacevolmente sorpreso”. Paragone illustre con i suoi predecessori per Natan, che ovviamente adesso dovrà continuare su questa lunghezza d’onda e migliorarsi di partita in partita.