Caso Cicciobello Osimhen, Preziosi sbotta contro il Napoli: avete sentito?

Nuovo retroscena sul caso peculiare che ha visto ancora una volta al centro delle attenzioni il Napoli, Osimhen ed la celebre bambola di Giochi Preziosi

Nuova faccenda che colpisce il mondo Napoli, stavolta è scoppiato il caso del “bambolotto-bomber”, ossia una versione di “Cicciobello” ma con le chiare fattezze di Victor Osimhen. Messo in commercio da Giochi Preziosi al prezzo di 70 euro, la cifra alta non ha scoraggiato i tifosi che sono corsi sul mercato per accaparrarsi l’ennesimo oggetto del loro beniamino.

Intanto come specificato ieri da una nota del club sarà guerra legale con la casa di produzione del bambolotto, in quanto prodotto non ufficiale. Chiaramente raffigurante l’attaccante nigeriano Victor Osimhen con indosso la prima maglia di gioco, la maschera e l’ossigenatura bionda dei capelli, la società ha spiegato di non aver dato nessun diritto. Nonostante questo, Giochi Preziosi ha comunque scelto di mettere in commercio il giocattolo.

Parla il presidente Enrico Preziosi

Dopo la messa in commercio del Cicciobello raffigurante Victor Osimhen, la società è pronta a portare la questione per vie legali. L’intenzione del Napoli è di tutelarsi in quanto prodotto non ufficiale. Giochi Preziosi tuttavia si difenderebbe a sua volta spiegando che non ci sono affatto citazioni al centravanti nigeriano degli azzurri, ma dalle fattezze del bambolotto è chiaramente innegabile la relazione con Osimhen.

Intercettato da Radio Kiss Kiss, Enrico Preziosi, presidente di Giochi Preziosi ed ex proprietario del Genoa ha risposto nervosamente alle domande relative al Cicciobello Osimhen. “La questione non mi interessa e non voglio commentare nulla”, queste le parole di Preziosi.