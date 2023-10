Verso Napoli-Fiorentina, Garcia pronto a tre cambi

Il Napoli si prepara alla sfida casalinga di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Garcia ha in mente un piano

Archiviato il discorso Champions dopo l’amara sconfitta contro il Real Madrid, gli azzurri sono pronti per l’ottava giornata di campionato. Al Maradona ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra partita molto bene in campionato che si trova a 14 punti in classifica così come i partenopei. Sarà la parte finale del tour de force di sette partite che porterà alla sosta per le nazionali. Garcia deve fare i conti con la stanchezza accumulata dai suoi calciatori durante queste partite.

Da come è possibile leggere sfogliando le pagine dell’edizione quotidiana del Corriere dello Sport, il tecnico francese cambierà due o tre giocatori rispetto agli undici titolari visti dal primo minuto contro il Real Madrid.

Ballottaggi in tutti i ruoli per Rudi Garcia

Secondo il quotidiano sportivo il primo ballottaggio sarà quello ormai solito tra Mario Rui e Olivera. L’uruguaiano ha giocato un’ottima partita contro la squadra di Ancelotti e probabilmente avrà un turno di riposo a favore del portoghese che ha già giocato nella vittoria contro l’Udinese.

Possibilità di vedere dall’inizio uno tra Raspadori, Lindstrom o Elmas. Uno di questi tre dovrebbe far rifiatare Matteo Politano che, con grandi probabilità, non partirà dal primo minuto. Il centrocampo invece dovrebbe rimanere lo stesso e continuare il tour de force a meno che Garcia non decida di schierare Lindstrom sulla trequarti, al posto di Zielinski o Cajuste al posto di Frank Zambo Anguissa.