Sfogo dell’agente contro Garcia: svelato cosa ha dato fastidio a Mario Rui

In questo avvio di stagione Mario Rui ha trovato poco spazio rispetto a ciò che si aspettavano lui e il suo agente. Proprio l’agente del portoghese ha sbottato contro Rudi Garcia.

L’inizio di stagione non è stato quello che si aspettava Mario Rui. Il terzino portoghese si aspettava di trovare maggior minutaggio rispetto a quello concessogli da Rudi Garcia finora.

Sulla gestione di Mario Rui è intervenuto direttamente il suo agente, accusando l’allenatore del Napoli per lo scarso impiego del portoghese.

Giuffredi sbotta contro Garcia per la gestione di Mario Rui

Mario Rui è ormai uno dei veterani del Napoli, ed è stato uno dei giocatori più importanti nella passata stagione per la conquista dello scudetto. Passare dall’essere un titolare inamovibile ad una riserva vera e proprio non è piaciuto a Mario Rui e tanto meno al suo agente Mario Giuffredi, che non le ha mandate a dire a Rudi Garcia.

Soprattutto nel match di Champions League contro il Real Madrid, Mario Rui si aspettava di partire dall’inizio vista la sua esperienza in campo internazionale rispetto a Mathias Olivera. Invece Garcia ha preferito schierare il terzino uruguaiano, lasciando in panchina il portoghese. Mario Rui è subentrato poi all’88’ minuto, e ciò ha ulteriormente mandato su tutte le furie il portoghese ed il suo agente.

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha attaccato in maniera dura Garcia per la gestione del portoghese: “La gestione di Mario Rui da parte di Garcia la definisco irrispettosa e sciagurata, perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, ed essere trattato così credo sia irrispettoso. La considero sciagurata perché se Mario Rui fa una grande prestazione contro l’Udinese e non gli dai continuità, vuol dire che questo giocatore non lo vuoi recuperare. Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui”.

L’agente del giocatore non le ha mandate a dire a Garcia, e soprattutto dopo le voci circolate in estate sull’addio del portoghese ciò non fa altro che peggiorare la situazione. Adesso Mario Rui si aspetta che Garcia cambia atteggiamento nei suoi confronti, altrimenti il portoghese potrebbe anche clamorosamente decidere di lasciare Napoli nei prossimi mesi. Staremo a vedere dunque se nei prossimi impegni del Napoli Rudi Garcia cambierà la gestione del portoghese, o se le gerarchie resteranno invariate.