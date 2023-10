Scudetto, Dimarco sicuro: lo ha detto sul Napoli

Il laterale nerazzurro ha le idee chiara per quanto riguarda le squadre avversarie che lotteranno per vincere lo scudetto

Intervistato da Spormediaset, Federico Dimarco esterno 25enne dell’Inter ha commentato l’inizio di stagione della sua squadra e delle avversarie. Grande l’avvio di stagione del laterale italiano che ha fatto bene sia con i nerazzurri che in Nazionale dove, con Luciano Spalletti ct, potrebbe diventare un punto fisso come lo è già da un paio di stagioni all’Inter.

Dimarco in questa stagione ha segnato un gol straordinario a Empoli che ha permesso alla sua squadra di conquistare i tre punti, oltre ad aver fornito tre assist. Prima in classifica a 18 punti, insieme al Milan, la squadra di Simone Inzaghi sembra aver lanciato un chiaro messaggio a questo campionato.

Il Napoli è l’anti-Inter?

Intervistato da Sportmediaset, Federico Dimarco ha spiegato che la sua squadra ha voglia di vincere e per questo, durante questa stagione, il rendimento dei nerazzurri è molto alto. “Lavorare forte e lavorare bene, questo è il nostro segreto – ha spiegato l’esterno nerazzurro – Stiamo facendo bene e possiamo fare ancora meglio”.

Per quanto riguarda le avversarie per la lotta al titolo, Dimarco ha spiegato che vede il Napoli tra le favorite, in quanto vincente della scorsa stagione. Oltre agli azzurri, l’esterno italiano ha parlato anche del Milan e della Juventus che, senza coppe europee, potrebbe guadagnare dei punti rispetto alle prime in classifica.