Davide Marfella strappa applausi, esordio convincente alla Casertana

L’ex portiere del Napoli, Davide Marfella, dopo aver lasciato il club da campione d’Italia, si è accasato alla Casertana. Ottimo l’esordio del portiere con la sua nuova squadra.

Nell’ultima sessione di mercato si è conclusa l’avventura di Davide Marfella con la maglia del Napoli dopo ben otto anni. Difatti il portiere era stato acquistato dal Napoli nel 2016, quando poi fu aggregato alle giovanili. Dopo la scadenza del contratto in estate, Marfella si è guardato intorno ed ha valutato le varie proposte, scegliendo poi definitivamente la Casertana, con cui ieri ha esordito ricevendo molte recensioni positive.

Esordio più che positivo con la Casertana per Marfella

Davide Marfella in estate ha salutato dopo ben otto anni definitivamente il Napoli. Al portiere non è stato offerto il rinnovo del contratto e dunque si è sancito l’addio a parametro zero. Al termine dell’avventura con gli azzurri, Marfella ha ricevuto diverse proposte, anche grazie all’esperienza acquisita in un grande club come il Napoli, dove – pur trovando poco spazio – è stato parecchio apprezzato dallo staff tecnico e dai preparatori dei portieri di Luciano Spalletti.

Alla fine Marfella ha deciso di trasferirsi alla Casertana, club che milita nel girone C della Serie C. Nella squadra campana il portiere ha dimostrato fin dai primi allenamenti le sue ottime doti e qualità tra i pali, conquistando la fiducia di mister Cangelosi, che lo tiene in grande considerazione. Per Marfella è così arrivato l’esordio con la Casertana nel match valido per la Coppa Italia di Serie C contro il Latina.

Nonostante la sconfitta per 1-0, il portiere si è reso protagonista in più occasioni di interventi di altissimo livello che, difatti, hanno sventato un passivo maggiore per i campani. La prestazione di Marfella non è passata inosservata ai tifosi, ma soprattutto al mister Vincenzo Cangelosi. L’ex Napoli partiva dietro nelle gerarchie, con Venturi in vantaggio visto la continuità in campo a differenza di Marfella. Ma dopo la prestazione di ieri le gerarchie potrebbero cambiare, con Marfella che potrebbe scalzare Venturi e guadagnarsi il ruolo di portiere titolare della Casertana.