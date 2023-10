Ultim’ora, delusione totale per Simeone: la notizia è ufficiale

La stagione di Giovanni Simeone è iniziata a rilento rispetto a quella passata, complice un minutaggio molto risicato. Poco fa è arrivato un’altra batosta per l’attaccante argentino.

Nella passata stagione in più di un’occasione Giovanni Simeone è stato decisivo per il Napoli. Difatti l’argentino con Spalletti alla guida tecnica ha trovato spesso spazio nonostante la presenza di Osimhen, e si è reso decisivo in diverse occasioni in Italia ed Europa.

Con Garcia al momento l’andamento non è lo stesso, e a peggiorare la situazione è una notizia dell’ultim’ora proveniente dall’Argentina.

Simeone non convocato da Scaloni per gli impegni dell’Argentina

L’avvio stagionale non è stato dei migliori per Simeone finora. L’attaccante argentino sta trovando poco spazio nel Napoli, e ciò sta inficiando anche sulle scelte di Lionel Scaloni. Difatti il Commissario Tecnico dell’Argentina ha deciso di escludere nuovamente l’attaccante del Napoli dalla lista dei convocati.

Notizia sconfortante per il Cholito, che in questo periodo non se la passa affatto bene. Inoltre Scaloni gli ha preferito diversi giocatori che addirittura ad oggi non hanno giocato nemmeno un minuto, come Marco Pellegrino del Milan. Convocato anche il giovane Bruno Zapelli a discapito di Simeone. Probabilmente le scelte sono dettate dal fatto che questi giocatori sono osservati da Luciano Spalletti per la sua Italia. Nonostante ciò resta comunque l’amara delusione per la mancata convocazione per Simeone, che resterà a disposizione di Rudi Garcia.