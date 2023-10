Cicciobello bomber, Pio e Amedeo ironizzano: cosa hanno detto su Osimhen

Il celebre duo comico Pio e Amedeo si trova in questi giorni a Napoli per le quattro serate dedicate al loro spettacolo. I due hanno rilasciato un’intervista in cui si è parlato anche del Napoli, con tanto di ironia ovviamente.

Mentre il Napoli si prepara per la sfida delicata di domenica sera contro la Fiorentina, un celebre duo comico si prepara per il proprio spettacolo. Stiamo parlando di Pio e Amedeo, che sono impegnati in quattro serate al Teatro Augusteo di Napoli dedicate al loro tour Felicissimo Show.

I due si sono concessi ai microfoni di Marte Sport Live alla trasmissione Forza Napoli Sempre, dove si è parlato ovviamente del Napoli.

Tra ironia e serietà: Pio e Amedeo parlano del Napoli

Il celebre duo comico di Foggia si trova a Napoli, dove da ieri 4 ottobre e fino a domenica 7 terranno il loro spettacolo per intrattenere il pubblico napoletano. Pio e Amedeo sono sempre molto disponibili, e difatti hanno rilasciato un’intervista dedicata al Napoli.

I due hanno parlato del Napoli di Rudi Garcia visto finora, esprimendo il loro parere a riguardo: “Abbiamo visto la partita contro il Real Madrid e possiamo dire che il Napoli è una grande squadra, ma il Real ha dei giocolieri fantastici. Chiedere a noi di calcio, però, è come farlo con Marisa Laurito: abbiamo le stesse competenze. Anzi, forse lei ne capisce di più rispetto a noi”. Commento poi scontato sulle candidate per lo scudetto per questa stagione e sul Napoli: “L’Inter è la squadra più forte di tutti. Quanto successo l’anno scorso è stata una grande impresa del Napoli, anche se Inzaghi, ad un certo punto… A Foggia si dice che la processione si vede quando si ritira: il campionato è lungo. Dove può arrivare il Napoli? Non si parla mai di queste cose, serve scaramanzia”.

In chiusura i due hanno parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, tanto chiacchierato ultimamente, soprattutto per il Cicciobello Bomber: “Fosse per noi, gli rinnoveremmo il contratto, ma non siamo De Laurentiis e i soldi non sono i nostri. Intanto, sappiamo che hanno fatto pure il Cicciobello di Osimhen: lo avete visto, non è che succede qualcos’altro ora? Chiosa finale sul loro tifo, e su quanto avvenuto in Serie A nella passata stagione: “Foggia e solo Foggia, siamo “suddisti” e siamo stati contenti che il Napoli abbia vinto lo scudetto lo scorso anno”

Il celebre duo comico come sempre ha divertito e ironizzato anche in questa intervista, collegando il Cicciobello di Osimhen ai recenti avvenimenti riguardante il TikTok in merito al rigore sbagliato dal nigeriano che ha scatenato un caos, poi rientrato.