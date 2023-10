Politano rammaricato: “Nel secondo tempo abbiamo dominato”, qual è stato l’errore decisivo

Le dichiarazioni di Politano dopo la sconfitta nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid.

Il Napoli esce sconfitto dalla super sfida contro il Real Madrid. Gli azzurri vengono piegati dai Blancos con un 2-3 finale che lascia molta amarezza sui volti dei giocatori. La prestazione non è comunque stata negativa e può esserci soddisfazione per cosa si è visto in campo considerando anche la sfortuna del gol finale realizzato dalla squadra di Carlo Ancelotti nei minuti finali.

Politano non butta via tutto: “Dobbiamo continuare su questa strada”

Al termine della partita Matteo Politano è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport e ha commentato il match. Le parole dell’ex Inter e Sassuolo sottolineano la delusione per il risultato ma non per la prestazione. Queste le dichiarazioni del numero 21 azzurro: “Penso che dopo una bella partenza abbiamo avuto dieci minuti di black out dove abbiamo concesso troppo. Nel secondo tempo penso che abbiamo dominato la partita perché il Real Madrid non è uscito dall’area di rigore. C’è tanta amarezza per la partita che abbiamo fatto ma dobbiamo continuare su questa strada”.

Potevate fare più male alla difesa del Real? “Potevamo fare meglio sotto porta con due o tre occasioni sprecate. Loro sono comunque una grandissima squadra, però penso che noi abbiamo giocato al loro stesso livello”.

L’attaccante azzurro ha quindi espresso così tutta la sua delusione per questa partita che ha visto il Napoli uscire senza nemmeno un punto. Il prossimo impegno per la formazione partenopea sarà martedì 24 ottobre sul campo dell’Union Berlino.