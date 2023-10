Natan emozionato dopo Napoli Real Madrid: “Come la PlayStation”

Natan, autore di una prestazione ottima alla prima in Champions contro il Real Madrid, è parso piuttosto emozionato al termine della partita

Natan ha esordito con la maglia del Napoli contro il Braga, subentrando nei minuti finali della prima gara di Champions League. Da lì in poi, complici le assenze per infortunio di Juan Jesus e Rrahmani, non si è schiodato dal centro della difesa del Napoli, conquistando il posto da titolare.

Arrivato tra gli scetticismi generali, si è dimostrato invece un difensore, almeno finora, molto affidabile sia in fase di impostazione che negli uno contro uno difensivi. Inoltre sembra aver trovato una buona intesa con Ostigard, suo compagno al centro della difesa nelle ultime partite.

Natan non trattiene l’emozione alla fine di Napoli-Real Madrid: le sue parole

Intercettato al termine del match dall’emittente televisiva brasiliana TNT Sports Brasil, ha provato a spiegare le emozioni che si provano alla prima in Champions League, contro il Real Madrid in uno stadio da brividi come il Maradona. “Ringrazio Dio, sono stato titolare in Champions League. Tutti sanno cosa significa per me, dalla mia famiglia ai miei amici, li ringrazio”, le sue belle parole di ringraziamento.

Poi, uno sguardo alla partita che ha giocato da protagonista: “Una grande partita, un grande spettacolo, purtroppo non è arrivata la vittoria ma abbiamo fatto di tutto per ottenere i 3 punti e la tifoseria lo ha capito applaudendoci alla fine della partita“. Natan si è soffermato anche sull’atmosfera ed è rimasto piuttosto colpito dall’urlo del Maradona:

“Lo avevo sentito solo alla Playstation, sto realizzando un sogno e ora pretendo di sentirlo spesso!”

Nel Real Madrid ci sono anche tanti connazionali brasiliani come Rodrygo o Vinicus, oltre a fenomeni come Bellingham e Valverde che hanno deciso la partita. Secondo Natan il Napoli è sceso bene in campo, concentrato, ma fa fatica a spiegarsi come non sia arrivato anche il risultato: “Non so come spiegarlo, è una situazione inspiegabile”, ha detto in diretta.

Infine, il centrale azzurro ha fatto il punto sul girone e le chances di qualificazione da primi. “Puntiamo al primo posto”, il suo augurio per il proseguimento della manifestazione, “mancano ancora quattro partite, abbiamo grandi possibilità di farcela“. Ha chiuso così l’intervista.