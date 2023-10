Grave errore, Di Lorenzo ammette: sapete cos’ha detto dopo Napoli-Real Madrid?

Non è bastato un grande Napoli, il Real Madrid ha sbancato il Maradona ancora una volta con il risultato di 2 a 3.

Inesperienza e un pizzico di sfotuna, il Napoli esce sconfitto di misura contro il Real Madrid nonostante una grande prestazione, che l’ha visto passare in vantaggio per poi risfiorare la posta grossa.

Decisivo l’autogoal di Meret, arrivato su una conclusione mostruosa di Valverde che dai 30 metri ha messo il punto esclamativo su una gara complicata per i blancos.

Stranamente sottotono Giovanni Di Lorenzo, autore del passaggio errato in occasione dell’1-1 di Vinicius Jr.

Un errore difeso da Rudi Garcia nel post gare alle varie emittenti, oltre che nella conferenza di rito, ribadendo che uscendo dal basso quello è un rischio preventivabile.

Il capitano, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la sfida:

“Abbiamo fatto una buona gara contro una grande squadra, dispiace per degli errori sui loro gol. Sul primo gol ho sbaglio io l’uscita palla da dietro. In quel momento eravamo messi bene in campo con entusiasmo ma questo gol gli ha permesso di pareggiare e arrivare fiducia però è stata una buona gara contro una grande squadra”.