Garcia applaude in conferenza: cosa gli è piaciuto dopo Napoli-Real Madrid

La maledizione del Real Madrid non viene spezzata, il Napoli capitola ancora, nonostante una prestazione super degli uomini di Garcia.

Napoli 2, Real Madrid 3, questo il risultato finale della gara del Diego Armando Maradona, nonostante una grande partita di Zielinski e compagni in grado di tenere testa ai blancos per tutto l’arco dei 90 minuti.

Quel pizzico di esperienza in più, oltre che alla sfortuna su cui si è imbattuto Meret, autore di un autogoal fortuito hanno spezzato i sogni di gloria azzurri, che però, al termine del match hanno ricevuto gli scrocianti applausi dei tifosi.

Nel post gara, Rudi Garcia si è concesso per la classica conferenza di rito, analizzando le varie fasi della partita:

“Il risultato? Deluso perchè non mi sembra giusto, le statistiche parlano chiaro. Abbiamo fatto goal su un corner e avevamo lavorato lì. Anche il primo goal subito non è un problema, noi giochiamo così anche oggi siamo usciti sempre dal basso bene, un errore può capitare. Mi è dispiaciuto l’atteggiamento dopo l’1-1, siamo andati subito troppo forti lasciando spazio in mezzo e ci siamo fatti imbucare, in questi momenti in cui soffri devi chiuderti bene e concedere qualcosa più sulle fasce. Nella seconda frazione l’abbiamo corretto, siamo partiti forti, abbiamo palleggiato e il Maradona ci ha aiutato spingendo i ragazzi, peccato per il goal sfortunato su un corner che non c’era. Diciamo che Ancelotti parlerà del rigore e noi dell’angolo, in ogni caso il risultato sarebbe stato più giusto”.