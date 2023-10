Caos Napoli, clamoroso attacco dell’agente: “Garcia irrispettoso e sciagurato”

L’agente non ci sta: critiche pesanti verso Rudi Garcia, non è stata apprezzata la gestione del suo assistito: tutti i dettagli

Ieri sera, in un Maradona strapieno, è andato in scena il match clou del girone C di Champions League. Nonostante la sconfitta maturata, non si può certo imputare al Napoli una prestazione non all’altezza. Al contrario i ragazzi di Garcia hanno dato tutto in campo, provandole tutte per sovrastare i campionissimi del Real Madrid. Tutto ciò però non è bastato per fare risultato.

A fine partita Garcia, con i cambi, ha tentato l’assalto. L’allenatore francese ha inserito Elmas, Cajuste, Simeone, Raspadori e Mario Rui, per provare a sfruttare la sua grande abilità sui cross dalla sinistra nei minuti finali. Ecco, quest’ultimo è nel mezzo della discussione per il poco spazio che Garcia gli ha concesso in questa prima parte di stagione. Le parole del suo agente stanno facendo discutere.

Giuffredi, ag. Mario Rui, non apprezza la gestione di Garcia: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, l’agente del terzino portoghese ha espresso il suo disappunto riguardo lo spazio concesso al suo assistito. “La gestione di Mario Rui da parte di Garcia la definisco irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso”– questo il pesante attacco nei confronti dell’allenatore francese.

Mario Giuffredi ha poi motivato le sue pungenti definizioni: “La considero sciagurata perché Se Mario Rui fa una grande prestazione contro l’Udinese e non gli dai continuità, vuol dire che questo giocatore non lo vuoi recuperare”. Giuffredi ha poi tirato in ballo le prestazioni di Kvaratskhelia, secondo lui più performante quando sulla fascia sinistra gioca Mario Rui: “Kvaratskhelia aumenta il livello della prestazione se si avvicina un giocatore di palleggio. Magari l’allenatore fa altre scelte volendo un giocatore meno di palleggio, ma avrebbe potuto dire di volere un altro tipo di terzino“.

Infine, la stoccata riguardante il calciomercato estivo: “Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui”. Dichiarazioni forti, che di certo non fanno piacere ai tifosi azzurri in quanto Mario Rui è ancora tra i calciatori più amati della squadra. Il portoghese ha anche rinnovato, quest’estate, fino al 2026 e anche in quel caso non erano mancate le frecciatine alla società da parte dell’agente.