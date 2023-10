Ancelotti sorprende in conferenza stampa: sapete cos’ha detto sul risultato di Napoli-Real Madrid?

Ancelotti sbanca il Diego Armando Maradona, un buon Real che ha affrontato un ottimo Napoli passando con un pizzico di fortuna.

Ritorno felice a Napoli per Carlo Ancelotti, il tecnico dei blancos sbanca il Maradona con il suo Real Madrid grazie al punteggio di 2 a 3, nonostante un ottimo Napoli, in grado di mettere in seria difficoltà gli spagnoli.

Decisiva l’autorete di Meret, arrivata su una staffilata clamorosa di Valverde.

La conferenza stampa di Ancelotti

Ancelotti nel post gara, si è concesso alla consueta conferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala:

“Bellingham? Sorprendente, ha esordito quasi come Ronaldo, lui fece 9 goal, Bellingham è arrivato a 7 con 3 assist”.

Sull’inserimento di Modric a gara in corso:

“Ha portato tutta la sua esperienza, sono stati 30 minuti di livello per lui, al servizio della squadra. Questo chiede un allenatore ad un giocatore un pò arrabbiato per la panchina”.

Sul risultato forse un pò stretto per il Napoli:

“Il risultato credo sia giusto, la prima parte di gara è stata giocata ad un livello molto alto. Il Napoli me lo aspettavo così, una squadra forte che gioca bene al calcio e ha ottime individualià”.

Sull’errore di Kepa in uscita in occasione dell’1 a 0 partenopeo: