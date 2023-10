“Parlano i fatti”, caso Osimhen: Meluso risponde in diretta

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, si è espresso ai microfoni di Infinity nel pregara di Napoli-Real Madrid.

Ci siamo, tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo contro il Real Madrid per la testa della classifica del proprio girone. Un appuntamento attesissimo, in un Diego Armando Maradona gremito come nelle grandi occasioni.

Meluso ad Infinity: “Abbiamo trovato equilibrio”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista pregara di rito ai microfoni di Mediaset Infinity, analizzando l’ottimo impatto di Natan. Il brasiliano, autore di prestazioni importanti dal suo esordio, che hanno aiutato il Napoli a registrare la fase difensiva subendo un unico goal negli ultimi 180 minuti, ha ricevuto gli elogi del dirigente:

“Credo sia una partita in cui i giocatori troveranno grandi motivazioni, anche quelli come Natan alle prime armi, fino ad arrivare agli esperti al livello di Zielinski. Natan sta facendo benissimo e speriamo che continui così, come tutta la squadra”.

L’ex Lecce e Spezia, ha poi proseguito commentando le dichiarazioni social di Osimhen, che attraverso Instagram in settimana ha teso il braccio ai tifosi partenopei, tessendo parole pregne d’amore per una piazza che l’ha eretto a leggenda assoluta. Il messaggio di Meluso, è sembrato viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda del nigeriano, lanciando ulteriori segnali distensivi ad una situazione che pare rientrata:

“Il comunicato di Osimhen? Victor lo dimostra con i fatti, nelle ultime due ha fatto goal, spesso le parole lasciano il tempo che trovano ma sono i fatti a contare, ama questa maglia e noi siamo contenti, il resto ce lo lasciamo alle spalle” – Il ds, ha inoltre esternato le prorpie sensazioni per quello che rappresenta a tutti gli effetti un debutto nel proprio ruolo, non nascondendo la propria soddisfazione: “Per me stasera è un debutto, ma è pur sempre una partita di calcio, ne ho vissute parecchie lavorando tanto e sono sereno”.

Infine, una analisi sul momento del Napoli e nello specifico sulle difficoltà incontrate nella fase iniziale della gestione Rudi Garcia, Difficoltà, che almeno apparentemente, a seguito di una conoscenza maggiormente e approfondita e di una condizione fisica totalmente recuperata, sembrerebbero superate:

“Le difficoltà iniziali? C’è stato un cambio allenatore, un cambio di metodo, i giocatori stanno imparando a conoscerlo, ma lo specifico, oltre ad essere grandi giocatori sono grandi uomini, abbiamo trovato equilibrio”.

Insomma, parole chiare e concentrazione massima, per una serata che potrebbe rivelarsi magica.