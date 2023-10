Napoli-Real Madrid, seconda giornata di Youth League: comincia il match! – LIVE

La diretta testuale di Napoli-Real Madrid, match valido per il 2° turno del Gruppo C di Youth League. Gli azzurrini di mister tedesco contro i blancos di Arbeloa.

14′ – Occasionissima Real. L’insidiosa punizione di Bravo, dai venti metri, si infrange sull’esterno della rete.

13′ – Primo giallo del match. Nel tentativo di arginare un cambio passo di Youssef, De Luca lo stende al limite dell’area beccandosi l’ammonizione.

11′ – Real Madrid vicino al gol. Il colpo di testa di Ramon è largo, ma la palla è intercettata da De Llanos appena prima della linea di fondo. Riproposta all’interno dell’area, la sfera è quindi intercettata da Serrano. Il colpo di testa del centrale blancos sfiora il palo alla sinistra di Turi.

7′ – Si fa vedere in avanti la formazione blancos. Cross basso dalla sinistra di Youssef, intercettato sotto porta da Bravo. Il numero nove dei madridisti spara alto sopra la traversa contrastato da De Luca.

3′ – Calcio d’angolo anche per il Real Madrid. Dopo un cross dalla destra però, il tiro al volo di Youssef si spegne al lato.

2′ – Primo calcio d’angolo del match, in favore degli azzurrini. Dopo un batti e ribatti in area l’azione si conclude con un nulla di fatto.

1′ – Comincia il match all’Arena di Cercola.

Napoli-Real Madrid, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; D’Angelo, Vigliotti, Vilardi.

A disposizione: Pellino, Peluso, Stasi, Legnanate, Mutanda, Malasomma, Raggioli.

Allenatore: Andrea Tedesco.

REAL MADRID (4-3-3): Gonzalez; Youssef, Ramon, Manuel Serrano, Tejedo; Angel, Chema, Pol Duran; Gonzalo, Bravo, De Llanos.

A disposizione: Quetglas, Perea, Gines, Martin, Serrano, Yanez, Martinez Lozano.

Allenatore: Alvaro Arbeloa.

Napoli-Real Madrid, Youth League

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Youth League. Gli azzurrini di mister Tedesco, dopo la sconfitta di misura patita in quel di Braga per mano dei portoghesi, sono pronti a riscattarsi contro i blancos allenati da Arbeloa. Le merengues, d’altro canto, rappresentano uno dei migliori settori giovanili presenti in Europa e sull’intero pianeta, con la sfida che assume una natura alquanto complicata per i partenopei.

Sfruttando il caldo pubblico di casa però, il Napoli potrebbe però riuscire nell’impresa o, quantomeno, a limitare i danni. Il tutto, in vista proprio della trasferta al Di Stefano di Madrid nonché sull’ostico campo dell’Union Berlino. Cogliere al balzo la palla di un impianto di Cercola pronto a ruggire in favore degli azzurrini potrebbe essere fondamentale ai fini di indirizzare il girone di Youth League verso una sorprendente meta.

Dai nostri inviati all’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti e Mario Reccia.