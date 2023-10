Napoli-Real Madrid, ballottaggio da risolvere per Garcia: la probabile formazione

Stadio Armando Maradona, ore 21.00, è il giorno di Napoli-Real Madrid. Solo qualche piccolo dubbio di formazione per Garcia: le probabili

L’attesa è finita, i Blancos di Carlo Ancelotti sono atterrati ieri a Napoli e questa sera affronteranno gli azzurri nel match clou del girone C di Champions League. Ancelotti torna a Napoli da avversario per conquistare il primo posto nel girone, dato che entrambe le squadre hanno vinto la prima gara contro Braga e Union Berlino.

Per Ancelotti solo un dubbio sostanziale di formazione. In porta confermato Kepa, i due centrali saranno Nacho e Rudiger, a destra dovrebbe agire Carvajal. Il ballottaggio c’è invece sulla fascia sinistra, dove si giocano il posto Camavinga e Mendy, con il primo leggermente favorito. Se, alla fine, Camavinga dovesse giocare titolare, avrà il suo posto nel centrocampo a tre anche Luka Modric, di fianco a Valverde e Tchouameni. In attacco, Bellingham agirà alle spalle della coppia Vinicius e Rodrygo.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All.: Ancelotti.

Napoli-Real Madrid, le possibili scelte di Garcia

Per quanto riguarda gli azzurri, Garcia dovrà fare i conti con le assenze di Gollini, Rrahmani e Juan Jesus. Dunque, dinanzi a Meret, coppia di centrali “obbligata” Ostigard e Natan. Sulla fascia destra spazio a capitan Di Lorenzo. Sulla sinistra, Garcia dovrà risolvere il consueto ballottaggio Olivera-Mario Rui, con il portoghese leggermente in vantaggio, ma il dubbio verrà sciolto all’ultimo minuto. Per il resto poche incertezze. Centrocampo formato da Lobotka, Anguissa e Zielinksi. In attacco il rodato tridente Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.