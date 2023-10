Dichiarazione d’amore per i napoletani: Kvaratskhelia fa sognare i tifosi

Kvaratskhelia protagonista dentro e fuori dal campo, le sue parole su Napoli ed i napoletani fanno emozionare i tifosi azzurri

Il georgiano è tornato a pieno regime nelle ultime partite di campionato, dopo un periodo di digiuno dal gol che si protraeva da marzo. Kvaratskhelia si è ripreso nel momento giusto perché questa sera il Napoli affronterà il Real Madrid, in Champions League, al Maradona.

La città è in fermento per uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Non a caso l’impianto di Fuorigrotta questa sera sarà sold out e si supererà il record d’incasso, che risaliva proprio all’ultimo precedente in terra partenopea di Napoli-Real Madrid. E Kvaratskhelia è senza dubbio l’uomo più atteso, quello dal quale i napoletani si aspettano un guizzo vincente.

Kvaratskhelia, in attesa del Real Madrid, ricorda i festeggiamenti per lo scudetto

Una situazione incredibile quella di Kvara, arrivato a Napoli in punta di piedi, dalla Georgia. Il georgiano, alla fine della stagione, si è ritrovato catapultato, da protagonista indiscusso, nei festeggiamenti di uno scudetto che mancava in città da 33 anni.

Scende indelebili nella sua mente, l’esterno azzurro ha ricordato alcuni di quei momenti magici ai microfoni del quotidiano spagnolo As:

“La gente ha festeggiato per mesi, ma mi sono reso conto di quanto fosse bello quello che avevamo ottenuto dopo la vittoria contro la Juve ad aprile. Ritornammo a Napoli e l’autostrada era bloccata dai tifosi, non potevo crederci. Siamo saliti sul tetto dell’autobus e abbiamo festeggiato con loro. Ho indossato un cappello con lo scudetto, lo conservo ancora con affetto”.

Dopo la vittoria Kvaratskhelia è stato elevato ad idolo della piazza partenopea. Numerosi i murales a lui dedicati, il suo volto è presente in tutte le vie della città: “Sento l’amore di queste persone ogni volta che metto piede fuori casa e non potrei essere più grato. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui. Sentirti così avvolto ti dà un’energia diversa. La cosa bella è che non importa in che stadio o città andiamo, un napoletano appare sempre sorridente e pronto a darti amore. Meritano tutti il meglio” – questo il bel messaggio di gratitudine verso Napoli, il Napoli e i suoi tifosi.