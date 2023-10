Convocati Napoli, sorpresa di Garcia contro il Real: l’elenco

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati, selezionati da mister Rudi Garcia, in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid

Il mister azzurro esclude ancora una volta, causa infortunio, Juan Jesus, Rrahmani e Gollini. Per il resto, poche sorprese nei ventidue calciatori che prenderanno parte alla sfida. A cominciare dai portieri:

Contini

Meret

Idasiak

Prima convocazione in Champions League, la chiamata di Garcia sorprende tutti

Come detto in precedenza, il reparto arretrato dovrà fare i conti con le assenze di Rrahmani e Juan Jesus e gli unici centrali disponibili sono Ostigard e Natan. Per questo motivo Garcia ha deciso di convocare anche il giovane D’Avino, classe 2005 alla prima convocazione in Champions League. Di seguito l’elenco completo dei difensori convocati, reso noto sui canali ufficiali del club:

D’Avino

Di Lorenzo

Mario Rui

Natan

Olivera

Ostigard

Zanoli

Nessuna sorpresa invece a centrocampo e in attacco, dove saranno presenti tutti i titolarissimi: