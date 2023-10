Addio a “Un Posto al Sole”: Patrizio Rispo rivela tutto

Patrizio Rispo ha parlato del possibile addio alla nota fiction “Un Posto al Sole”: c’è l’annuncio per i fan della serie tv made in Napoli.

“Un Posto al Sole” è sicuramente una delle serie tv più amate dal pubblico italiano, oltre a essere la più longeva: la prima puntata andò in onda su Rai 3 il 31 ottobre 1996, quasi trent’anni fa. Prima soap opera interamente prodotta in Italia, la fiction è ambientata a Napoli e racconta la vita degli abitanti di Palazzo Palladini, condominio situato sul quartiere collinare di Posillipo con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Uno dei personaggi più amati dai fan della soap opera è Raffaele Giordano, portiere del Palazzo Palladini interpretato dall’attore napoletano Patrizio Rispo. Lo storico guardiano del condominio è il simbolo della serie, essendo presente dalla primissima puntata andata in onda nel 1996. Nell’ultimo periodo, però, la sua assenza nelle puntate ha fatto parecchio rumore: sui social è iniziata a circolare la voce di un suo possibile addio, creando panico tra i fan della fiction napoletana.

Patrizio Rispo parla della sua assenza a “Un Posto al Sole”

L’allarme è stato creato dopo che il suo personaggio è “scomparso” negli ultimi episodi, in seguito al suo viaggio a Barcellona per salutare suo figlio Patrizio (interpretato da Lorenzo Sarcinelli), che ora vive lì. Si sono successe tante ipotesi sui social, ma è stato lo stesso Patrizio Rispo a spegnere tutti questi rumors: l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando arriva ai microfoni di Fanpage.it.

Gli spettatori possono tirare un sospiro di sollievo: Patrizio Rispo non lascerà “Un Posto al Sole”. Il tanto amato portiere di Palazzo Palladini tornerà nella fiction, parola dell’attore napoletano: “Raffaele Giordano mancherà ma solo per qualche puntata”.

Spiegato anche il motivo della breve assenza: “L’assenza reale è quella di mia moglie Ornella (Maria Giulia Cavalli ndr.): io vado, me la prendo e torno. È successo il delirio in rete, mi scrivevano “non ci lasciare”, ma sto rassicurando tutti, non vado da nessuna parte. Non sono mai mancato alle registrazioni, semplicemente Ornella aveva due settimane di ferie e si è pensato di giustificare la cosa con un viaggio”.

Il caos è scoppiato anche in seguito alla scelta di sostituire Raffaele Giordano con il personaggio di Rosa, interpretata da Daniela Ioia. Ma, come ironizza Patrizio Rispo, si tratta solo di una breve sostituzione perché “se va via Raffaele Giordano chiude l’azienda”. Panico rientrato per i milioni di fan della storica soap opera italiana: Raffaele Giordano non lascia Palazzo Palladini.