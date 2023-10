Ha firmato con il Napoli: rinforzo super per il futuro

Ufficializzato il nuovo colpo in casa Napoli, il club ha annunciato la firma sul contratto del giovane giocatore: esultano i tifosi.

Il Napoli ha rialzato la testa. Dopo la vittoria per 4-1 contro l’Udinese nel match infrasettimanale del Maradona, gli azzurri si sono ripetuti nel weekend, surclassando il Lecce per 4-0 grazie alla reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Due vittorie importantissime che arrivano dopo un periodo buio che ora sembra essere definitivamente alle spalle.

Mentre il massimo campionato di calcio italiano è iniziato ormai da quasi un mese e mezzo, nel weekend appena terminato si è giocata la prima giornata di Lega Basket Serie A. La prima gara per la GeVi Napoli ha visto i partenopei sfidare la Dinamo Sassari in terra sarda: l’esordio dei ragazzi di Igor Milicic, arrivato quest’estate sulla panchina azzurra, è stato vincente e ha fatto registrare i primi due punti in classifica.

La GeVi Napoli Basket annuncia il nuovo colpo

Il mercato del club ha fatto sognare i tifosi: la GeVi ha chiuso un grandissimo colpo, portando a Napoli Tyler Ennis. Il play/guardia canadese è un ex Los Angeles Lakers e vanta oltre 200 presenze in NBA, tra Phoenix Suns, Millwauke Bucks, Houston Rockets e appunto Lakers. Il roster per la stagione 2023/2024 è stat chiuso proprio con l’acquisto di Ennis, ma la GeVi ha voluto pensare anche al futuro.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, la società ha annunciato la firma del primo contratto da professionista di Moussa Bamba, giovane maliano di formazione italiana nato nel 2005. Dopo ottimi risultati trovati con i settori giovanili della GeVi Napoli, Bamba ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno e farà parte del roster della formazione di coach Igor Milicic.

Il ragazzo di 18 anni ha commentato questo bellissimo traguardo con un commento pubblicato sui canali social del Napoli: “Sono davvero felice ed orgoglioso di proseguire il mio percorso di crescita con la Gevi Napoli Basket. Ho realizzato un grande sogno, ma sono consapevole che solo attraverso l’impegno ed il sacrificio, potrò proseguire la mia avventura nel basket. Ringrazio la società e tutto lo staff tecnico di aver creduto nelle mie potenzialità. Sarà adesso mio compito ripagare la loro fiducia lavorando duro, e mettendomi a loro completa disposizione in vista di questa affascinante nuova stagione”.

Un ottimo colpo per il futuro, come dichiarato anche da Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica del Napoli: “Siamo una società molto attenta allo sviluppo del settore giovanile. È un ragazzo che ha completato la sua formazione con il Napoli Basket, ed il fatto che abbia firmato il suo primo contratto da professionista, è per noi un motivo di orgoglio. Bamba è un ragazzo con un grande futuro davanti, ma ancora con tanto lavoro da fare”.