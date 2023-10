Claudia Napolitano a sorpresa: l’annuncio lascia senza parole

Claudia Napolitano fa un annuncio a sorpresa sul suo profilo Twitter: l’attrice napoletana ed ex The Jackal lascia tutti senza parole.

È uno dei volti più amati dai napoletani, un’attrice della nuova generazione che ha riscosso più successo tra il pubblico. Stiamo parlando di Claudia Napolitano, attrice classe ’99 diventata famosa negli ultimi anni grazie al web e alla sua collaborazione con i The Jackal.

Attrice molto brava e preparata, la sua bellezza disarmante ha colpito il cuore di tantissimi fan del gruppo comico napoletano, in cui è entrata a far parte nel 2019. Da più di un anno, però, le strade di Claudia Napolitano e i The Jackal si sono separate. Ma scopriamo insieme chi è l’attrice napoletana.

Chi è Claudia Napolitano

Nata a Napoli il 31 marzo 1999, Claudia Napolitano da piccola praticava danza. Basta poco per capire che però la sua vera passione è un’altra, ovvero la recitazione. Claudia decide appunto di avvicinarsi a questo mondo per scappare dal rigore e dalla perfezione imposta dalla danza: i primi corsi di formazione li pratica mentre studia al liceo linguistico. La sua prima apparizione in tv avviene in una puntata, intitolata “Solo numeri”, della nota fiction Rai Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci come protagonista.

Terminati gli studi, nel 2018 accede all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma. Lì però non ci resterà per molto: Claudia decide infatti di tornare a Napoli. Il 2019 è l’anno della svolta. La giovane attrice è la protagonista del videoclip di “Un’altra luce”, brano di Nino D’Angelo e del rapper napoletano Livio Cori portato al Festival di Sanremo. Durante le riprese avviene il primo incontro con Ciro Priello e Fabio Balsamo, volti noti dei The Jackal, che partecipano in un cameo del video musicale.

Da lì nasce la collaborazione con il gruppo napoletano. Il primo video, in cui partecipa da protagonista con Ciro, è L’amore al tempo del social: Claudia riscuote subito grande successo tra i fan e il suo ingresso nel gruppo. Con i The Jackal partecipa anche a Generazione 56k, prima serie tv “sciacalla” trasmessa su Netflix. Nel luglio del 2022 Claudia abbandona i The Jackal, annunciandolo con un post molto commovente pubblicato sui canali social del gruppo.

Il successo in ambito nazionale avviene proprio nel 2022, quando Claudia interpreta la fidanzata del famosissimo rapper Rkomi nel videoclip della hit sanremese “Insuperabile” (attualmente conta 17 milioni di visualizzazioni su Youtube). Il video aveva fatto anche partire dei rumors su una possibile storia d’amore tra i due, mai confermata né smentita dai diretti interessati.

Rumors che poi sono lentamente “morti” nel corso dei mesi, soprattutto quando è stata “annunciata” la relazione con Salvatore Capuano. Inoltre, da ieri, si fa maggiormente luce sulla vita privata della giovane attrice, sempre riservata a riguardo. Infatti, con un tweet pubblicato sul suo profilo, Claudia Napolitano ha annunciato il matrimonio, lasciando sorpresi tutti i suoi fan. Quattro foto dell’anello regalatogli dal suo fidanzato nel loro viaggio a Parigi e una descrizione “Per il momento condivido solo con voi” che lascia pochi dubbi.