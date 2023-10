Ancelotti pronto a spiazzare Garcia: la novità di formazione che nessuno si aspettava

Carlo Ancelotti ritroverà il Napoli per la prima volta da avversario nella serata di domani al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Sfida tra prime del girone, l’appuntamento clou del raggruppamento, questo rappresenta Napoli-Real Madrid, match che andrà in scena domani sera al Diego Armando Maradona di Napoli.

Il team di Rudi Garcia dopo aver svoltato la propria stagione con le due goleade negli ultimi 180 minuti di campionato, vuole il primo scalpo prestigioso, tornando a ruggire tra le mura amiche, storicamente luogo di imprese come accaduto lo scorso anno contro il Liverpool.

Ancelotti tenta lo scherzetto

Carlo Ancelotti, tecnico del Real ed ex allenatore del Napoli, ha studiato la formazione migliore per colpire il Napoli nei propri punti deboli.

La formazione sembra su per giù già pronta: con Vinicius Jr e Rodrygo falsi nueve e la stella Bellingham ad agire a loro supporto. A centrocampo, invece, il leader Modric potrebbe partire dalla panchina a discapito di Camavinga.

Nello specifico, se Mendy venisse schierato a sinistra del quartetto difensivo, liberebbe il jolly francese in zona mediana, relegando Modric ad una panchina quantomeno inaspettata nelle competizioni europee.

Dubbi che probabilmente verranno sciolti unicamente nella giornata di domani da uno stratega assoluto come “Re Carlo”, motivato come non mai a prendersi la propria rivincita in una delle poche piazze in cui non è riuscito ad imporsi.