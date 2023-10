Real Madrid, Vinicius ci sarà? Ancelotti esce allo scoperto

Si avvicina il big match di Champions, Ancelotti in conferenza stampa offre un’indicazione importante sul rientro a pieno regime di Vinicius

Martedì sera Carlo Ancelotti tornerà al Maradona, stavolta da allenatore del Real Madrid. Una sfida che vedrà affrontarsi le due favorite a passare il turno nel gruppo C di UEFA Champions League. Entrambe sono partite con il piede giusto, vincendo, seppur con qualche difficoltà in entrambi i casi, contro Braga (il Napoli) e Union Berlino (il Real Madrid).

Tra i temi al centro della discussione in vista del tanto atteso evento c’è il rientro a pieno regime di Vinicius Jr. L’esterno brasiliano è stato fuori per infortunio qualche settimana, ma nelle ultime due sfide è tornato a disposizione di Ancelotti, che contro il Girona lo ha schierato perfino titolare.

Vinicius titolare contro il Girona, Ancelotti esce allo scoperto sulle sue condizioni in vista del Napoli

“Sta bene, voleva giocare di più ma ho preferito evitare problemi. Gli manca un po’ di ritmo, perché è stato un mese senza giocare, però i 70 minuti che ha fatto sono stati buoni“- questo è quanto dichiarato dall’allenatore di Reggiolo.

Una prova di carattere quella del Real Madrid in terra catalana, che in settimana sì aveva battuto il Las Palmas nel turno infrasettimanale, ma ha comunque perso il sentito derby di Madrid contro l’Atletico. I ragazzi di Ancelotti non si sono fatti spaventare dal Girona, la sorpresa, finora, della Liga spagnola e hanno battuto i catalani 0-3 (Joselu, Tchouameni, Bellingham). Un’iniezione di fiducia importante in vista del Napoli.