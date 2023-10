Osimhen non ci sta: la reazione dopo l’esclusione a Lecce

Osimhen fuori dall’undici titolare nell’ultimo match di campionato contro il Lecce: la sua reazione sorprende i tifosi

Contro il Lecce, a sopresa, Rudi Garcia ha escluso Osimhen dalla formazione iniziale. Al suo posto gli ha preferito Simeone. Una scelta sorprendente, che ha fatto tanto discutere vista il caso Osimhen-TikTok scatenatosi negli scorsi giorni.

Alla fine, come riporta Il Mattino, si trattava solo di un banale turn over in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Una rotazione nella quale Garcia crede molto, è convinto di avere a disposizione un roster di punte di altro livello, è possibile che riproporrà questa scelta in altre occasioni.

Osimhen fuori dai titolari a Lecce: la reazione dell’attaccante

Garcia ha comunicato la sua scelta ad Osimhen in hotel, dove era presente anche il presidente De Laurentiis, a poche ore dall’inizio del match.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il bomber nigeriano avrebbe reagito con freddezza, ma non ha mostrato nessun segnale d’insofferenza. Tuttavia non si è riscaldato in campo con i compagni della panchina, ma è entrato sul terreno di gioco da solo.