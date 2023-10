Napoli Basket, buona la prima per gli azzurri: Sassari espugnata

Chi ben comincia è a metà dell’opera e il Napoli Basket è partito alla grande. Surclassata Sassari al PalaSerradimigni.

Oggi pomeriggio è iniziato il campionato di Serie A1 di Basket. Ai blocchi di partenza, come accade da diversi anni a questa parte le favorite sono l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Le due squadre che si contendono lo scudetto da diversi anni, anche quest’anno sono le super favorite del campionato. Nella passata stagione a trionfare è stata Milano che ha battuto in gara 7 la Virtus.

Il Napoli, nel corso della sosta estiva è stato costretto a ricostruire dopo che lo scorso anno ha per lungo tempo sfiorato la retrocessione in A2. Sulla panchina azzurra è arrivato Igor Milicic e la società partenopea ha regalato al nuovo coach degli innesti importanti per lottare anche zone di classifica più prestigiose.

Napoli Basket, che successo alla prima!

Il campionato di Serie A1 è iniziato ufficialmente oggi per i ragazzi di Coach Milicic. Il Napoli è volato in Sardegna per affrontare la Dinamo Sassari.

Al PalaSerradimigni il Napoli ha letteralmente dominato per tutti i 40 minuti di gioco. Il risultato finale recita 111-90 per gli azzurri, con Sokolowski e Zubcic migliori realizzatori della GeVi con rispettivamente 23 e 20 punti. Tutto l’attacco del Napoli ha girato alla perfezione. Sono ben sei i ragazzi di coach Milicic che hanno chiuso il debutto in campionato in doppia cifra.

Domenica prossima al PalaBarbuto arriveranno i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Una vittoria di questo tipo è sicuramente di buon auspicio in vista del prossimo complicatissimo impegno.