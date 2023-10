Koopemeiners Napoli, affare sfumato: svelata la verità in diretta

Teun Koopmeiners è uno dei pallini di mercato del Napoli. L’ad dell’Atalanta esce allo scoperto sul futuro del centrocampista olandese.

L’estate appena conclusa ha visto il centrocampo del Napoli rimanere praticamente invariato. L’unico cambio è stato l’addio di Tanguy Ndombele e l’arrivo di Jens Cajuste.

In più di un’occasione, però, il Napoli ha rischiato di stravolgere il suo centrocampo. Il futuro di Zielinski è stato a lungo in bilico con le offerte dall’Arabia che non mancavano. A Napoli sarebbe dovuto arrivare Gabri Veiga, ma il rifiuto di Zielinski a volare in Arabia ha spinto i sauditi a strappare Gabri Veiga agli azzurri.

Oltre all’ex talento del Celta Vigo, il Napoli avrebbe voluto prendere Koopmeiners dall’Atalanta. In caso di addio di Zielinski sarebbe stato lui il sostituto. Gabri Veiga, invece, ere un affare slegato. Gli azzurri sono stati l’unica squadra a presentare un’offerta concreta all’Atalanta, come rivelato dall’agente dell’olandese. I bergamaschi, però, hanno opposto resistenza.

Koopmeiners-Napoli: svelata la verità sul mancato affare

Nel corso del pre partita del match tra Atalanta e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn Luca Percassi, ad dell’Atalanta.

Il dirigente nerazzurro ha svelato la verità sulla telenovela estiva che si è conclusa con la permanenza di Koopmeiners all’Atalanta.

Di seguito le sue parole: