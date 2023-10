Gesto a sorpresa di De Laurentiis verso Garcia: c’entra il futuro

Il gesto di De Laurentiis verso Garcia lascia pochi dubbi sul futuro del tecnico sulla panchina del Napoli: tutti i dettagli

Gli ultimi due successi in campionato hanno aumentato la stima dei tifosi nei confronti di Garcia dopo le critiche iniziali. Oltre alla ritrovata facilità di fare risultato, sono stati fatti passi in avanti importanti anche sul piano del gioco. La squadra ha trovato solidità in fase difensiva, con l’exploit della coppia formata da Ostigard e Natan, e freschezza in attacco, sopratutto grazie ad un ritrovato Kvaratskhelia e al solito Osimhen.

Fiducia a Garcia: il gesto di De Laurentiis prima della sfida con l’Udinese

Sull’edizione quest’oggi in edicola de La Repubblica è riportato un editoriale, ad opera di Antonio Corbo, che evidenzia come sia stato fondamentale un gesto di De Laurentiis, avvenuto mercoledì mattina, prima della gara casalinga contro l’Udinese.

Il giornalista rivela che il patron azzurro avrebbe telefonato a Garcia. Durante il confronto De Laurentiis ha rassicurato Garcia, mentre in tanti avevano dubbi sul suo conto. Il patron avrebbe poi confermato che, in ogni caso, il tecnico francese si sarebbe seduto sulla panchina del Napoli almeno fino alla fine della stagione.

Il quotidiano sottolinea anche il fondamentale ruolo di mediazione tra squadra, allenatore e società del direttore sportivo Mauro Meluso, in intesa con il presidente De Laurentiis. Alla ritrovata armonia ha contribuito anche capitan Di Lorenzo, “Sempre all’altezza del ruolo”, riprendendo le parole di Corbo.