Finalmente torna a postare sui social: dedica speciale ai tifosi

Vittoria importante del Napoli allo Stadio Via del mare di Lecce, nel segno di Garcia, Kvaratskhelia e Osimhen: tifosi estasiati

Il Napoli di Rudi Garcia è ritornato definitivamente in carreggiata con gli ultimi due successi, dopo la sconfitta contro la Lazio e i pareggi contro Bologna e Genoa. Gli azzurri ora sono a quattordici punti in classifica, a meno quattro punti dalle milanesi, Inter e Milan, capoliste a pari punti.

Tanti gli aspetti positivi da sottolineare. A partire dal gioco. Gli azzurri sono apparsi solidi in fase difensiva, la coppia Natan-Ostigard ha trasmesso fiducia e i dati parlano chiaro: due cleen sheet in tre partite, oltre ad ottimi spunti in fase di impostazione. Garcia, in attesa del rientro di Rrahmani, potrebbe aver trovato la coppia di centrali titolare. A centrocampo, oltre all’ennesima prestazione positiva di Zielinski, c’è da evidenziare la partita di Anguissa, ritornato sui ritmi della passata stagione dopo qualche match opaco.

Tanti meriti vanno dati anche a Garcia, che ha deciso la partita con i cambi dalla panchina. Basti pensare al fatto che tre dei quattro gol segnati quest’oggi sono stati messi a segno da subentrati. Il primo dei tre da Osimhen, al quale è stato preferito Simeone dal primo minuto, il secondo da Gaetano e il terzo da Politano, su rigore conquistato da Gaetano.

Garcia esulta sui social: è tornato a postare sul suo profilo Instagram

L’allenatore francese ha dedicato il suo ultimo post su Instagram alla vittoria del Napoli a Lecce, pubblicando una foto della squadra intenta ad esultare dopo il primo gol di Ostigard. “Squadra” cita la descrizione di quest’ultimo. Ulteriore segnale, sopratutto se a parlare è l’allenatore, che il gruppo è compatto. Lo spogliatoio è unito nonostante le vicende degli scorsi giorni, il caso Osimhen, che ha scatenato un mare di polemiche, e tutto il resto delle critiche.

Il mister azzurro è tornato a postare su Instagram dopo alcune settimane. Infatti non postava dalla nascita di sua figlia, l’8 settembre. Inoltre non pubblicava foto legate al Napoli dalla sconfitta contro la Lazio in casa. D’altro canto, anche da queste piccole cose si capisce l’importanza della vittoria degli azzurri in terra pugliese.

Si tratta di un’iniezione di fiducia fondamentale per affrontare al meglio la prossima, attesissima, sfida di Champions League contro il Real Madrid e il resto della stagione. Ora che la distanza dalla vetta è ancor meno ampia, la stima dei tifosi nei confronti dell’allenatore è aumentata. I presupposti per far bene su entrambi i fronti ci sono tutti.