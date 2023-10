Comunicato su Napoli-Real: l’annuncio arriva dalla UEFA, avete saputo?

Annuncio dell’UEFA sull’atteso match tra Napoli e Real Madrid: il comunicato ufficiale del massimo organo calcistico europeo

C’è tanta attesa in città per la prossima sfida di Champions, che vedrà il Napoli affronterà quella che, con ogni probabilità, è la squadra più rappresentativa della competizione, nonché la più titolata per distacco: il Real Madrid. Alla guida dei Blancos c’è una vecchia conoscenza degli azzurri, vale a dire Carlo Ancelotti, che tornerà da avversario al Maradona.

Intanto, in mattinata, la UEFA ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito nel quale venivano rese note le designazioni arbitrali della seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Dunque, è arrivata l’ufficialità riguardo il direttore di gara di Napoli-Real Madrid.

UFFICIALE – L’UEFA ha scelto l’arbitro di Napoli-Real Madrid: di chi si tratta

Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Napoli-Real Madrid. Anche il resto della sestina sarà transalpina. Di seguito la squadra arbitrale completa:

ARBITRO: Clément Turpin (FRA) ASSISTENTE 1: Nicolas Danos (FRA) ASSISTENTE 2: Alexis Auger (FRA) QUARTO UOMO: Stéphanie Frappart (FRA) VAR: Jérôme Brisard (FRA) ASSISTENTE AL VAR: Benoît Millot (FRA)

Il francese è uno degli arbitri di maggiore prestigio in circolazione. Ha diretto la finale di Europa League 2021 tra Villareal e Manchester United, la finale di Champions League 2022 tra Liverpool e Real Madrid e il ritorno dell’Euroderby tra Inter e Milan nella scorsa semifinale di Champions.

Inoltre, non è la prima volta che il direttore di gara francese incontra il club partenopeo. Tre i precedenti del Napoli con l’arbitro Turpin: Napoli-AIK Solna 4-0 nel 2012, Salisburgo-Napoli 2-3 nel 2019 e Spartak Mosca-Napoli 2-1 nel 2021.