Sosa attacca Osimhen: che bordata sui social, avete sentito?

La situazione Osimhen continua a far discutere, stavolta arriva un’avvertimento dall’ex Napoli Roberto El Pampa Sosa

Attorno ad Osimhen si è scatenato un vero e proprio caso. Il tutto in seguito alla pubblicazione sul profilo TikTok ufficiale del club partenopeo, ritenuto offensivo dall’entourage del calciatore. In questi giorni si sono susseguiti attacchi alla società o al giocatore. In ogni caso, il bomber nigeriano ha risposto sul campo segnando due gol nelle ultime due partite.

Tuttavia, a far discutere i tifosi del Napoli, sono le mancate esultanze di Osimhen dopo i gol. Sia contro l’Udinese che contro il Lecce, il capocannoniere dello scorso campionato non si è lanciato in concitate esultanze, come era solito fare la passata stagione, ma si è piuttosto mantenuto.

La mancata esultanza di Osimhen fa discutere: il parere di Roberto Sosa

L’ultimo, in ordine cronologico, ad esprimersi a riguardo è stato El Pampa Roberto Sosa. L’ex attaccante argentino conosce bene Napoli, la squadra e i suoi tifosi in quanto è stato tra i protagonisti della storica risalita dalla C alla A, dal 2004 al 2008.

Sosa ha usato il suo account Twitter per esprimere la sua opinione. “Tra sei mesi, un anno o tre andrai via, perché il calcio è così, ma quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato, i tifosi del Napoli, come quelli del Gimnasia o Boca Jrs scelti da Diego sono meravigliosi”– questo il messaggio che ha voluto mandare ad Osimhen.