Osimhen in panchina contro il Lecce: Garcia rivela il motivo

Rudi Garcia si è espresso ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Lecce-Napoli, la sfida che inagurerà questa giornata di Serie A.

Tempo di Lecce-Napoli, tempo di Serie A: il Napoli di Rudi Garcia dopo la bella prova offerta in casa contro l’Udinese è chiamato a riconfermarsi contro i salentini.

Una sfida ostica, soprattutto considerando il momento dei giallorossi, assoluta sorpresa del massimo campionato italiano ed imbattuti fra le mura casalinghe.

Una partita, che almeno nella sua fase iniziale, non vedrà impegnato Victor Osimhen, che partirà dalla panchina a discapito di Giovanni Simeone.

Una scelta che pare squisitamente tecnica da parte del tecnico francese, che dopo aver schierato il nigeriano mercoledì, giorno seguente al caso mediatico di TikTok, probabilmente in virtù dell’impegno europeo contro il Real Madrid potrebbe aver scelto di far rifiatare il bomber.

Panchina di Osimhen, svelate le motivazioni

Rudi Garcia, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato la consueta intervista pregara toccando svariati temi, tra questi, ovviamente, anche la scelta tecnica sul numero 9 del Napoli:

“Spero di ottenere i 3 punti al termine della gara. I giocatori sanno che devono essere concentrati, abbiamo avuto solo 64 ore di recupero, giochiamo alle 15, in più contro una squadra che ha fatto un grande inizio di campionato, il Lecce, ma vogliamo i 3 punti”.

Sulla scelta tecnica riguardante la prima maglia da titolare per il neo acquisto Lindstrom, Garcia si è così espresso:

“Lindstrom è entrato bene contro l’Udinese, l’ho premiato, ma c’è soprattutto turnover, è cambiato un terzo della squadra scesa in campo contro i bianconeri. – Infine, sulla vicenda Osimhen, il tecnico ha così chiosato: ” Le polemice attorno al caso Osimhen? Qualcosa di extra sportivo, sul campo i dati mi dicono che Osimhen ha fatto 4 goal in 6 partite, a me questo interessa e questo commenterò. Il presidente? Ci è stato vicino, ha anche cenato con noi”.

Una risposta chiara che non lascia adito a polemiche, nella speranza, almeno è ciò che si augurano i tifosi del Napoli, che la strategia dell’allenatore transalpino possa ripagare il team campione d’Italia.

In ogni caso, giusto sottolineare l’ottimo momento di forma di Simeone, che entrato al minuto 63 della sfida casalinga contro l’Udinese, in soli 20 minuti circa, è riuscito a timbrare il cartellino per la prima volta in campionato.

Una rete che alla fine si è rivelata anche importante, considerando il minuto intercorso proprio tra il goal dell’argentino figlio d’arte e quello di Lazar Samardzic, che all’80esimo aveva provato attraverso una grande giocata a riaprire la gara.