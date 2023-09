“Non ci presenteremo al Maradona”: annuncio a sorpresa dei tifosi su Napoli-Fiorentina

Annuncio sorprendente dei tifosi in vista di Napoli-Fiorentina: dell’inaspettata decisione ne risentirà lo spettacolo del Maradona

Il Napoli di Rudi Garcia ha scacciato le critiche delle scorse settimane grazie alle ultime due vittorie contro Udinese, 4-1 in casa, e Lecce, 0-4 in trasferta. Otto gol fatti in quattro partite e un solo gol subito. L’equilibrio della squadra pare ritrovato, sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Nel prossimo impegno gli azzurri esordiranno, in casa, in Champions League contro il Real Madrid. Mentre in campionato si ritornerà domenica prossima, al Maradona, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. E proprio in vista di questa sfida è arrivato, in serata, un annuncio a sorpresa dei tifosi viola.

I tifosi viola non saranno al Maradona: il comunicato della Curva Fiesole

Come l’anno scorso anche quest’anno il settore ospiti riservato ai tifosi della Fiorentina sarà orfano dei gruppi organizzati della Curva Fiesole, il cuore del tifo viola. Il tutto è stato annunciato da un comunicato reso noto dagli stessi tifosi: “Con dispiacere ci troviamo costretti a comunicare che domenica la Curva Fiesole non sarà presente allo stadio Maradona per la sfida con il Napoli” – cita il comunicato.

“Non è cambiato niente dallo scorso anno e coerentemente non cambierà la nostra scelta. Il prezzo folle del settore ospiti e la politica imposta per l’ingresso dei nostri striscioni ci vedono costretti a rinunciare alla trasferta in terra partenopea“. Queste le motivazioni alla base della decisione.

“Invitando ogni tifoso Viola a disertare la trasferta di Napoli, concludiamo questo comunicato con l’invito a tutte le tifoserie italiane di lottare in casa propria per imporre un prezzo popolare nel proprio settore ospiti. Ritenendola l’unica soluzione perseguibile, ci batteremo con tutte le nostre forze per questo”. Così la Fiesole ha concluso il comunicato.