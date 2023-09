Milan-Lazio, attacco senza senso ai napoletani: coro da non credere

Coro offensivo nei confronti dei napoletani durante lo svolgimento della gara di Milan-Lazio: l’attacco della tifoseria rossonera

La settima giornata di Serie A è cominciata con il largo successo del Napoli, il secondo consecutivo in campionato, 0-4 ai danni del Lecce. Tre dei quattro gol della partita sono stati messi a segno nel secondo tempo e tutti sono stati siglati da calciatori subentrati dalla panchina (Osimhen, Gaetano e Politano). Ad aprire le danze invece il colpo di testa di Ostigard al minuto 16. Una prova più che positiva per il Napoli anche dal punto di vista del gioco, che scaccia quasi definitivamente i fantasmi di inizio stagione.

Subito dopo la gara dello Stadio Via del mare di Lecce è andato in scena il big match di giornata, assieme ad Atalanta-Juventus. A San Siro si sta giocando Milan-Lazio. Match cruciale per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini, ma, in particolare, per la Lazio di Sarri. I. biancocelesti non hanno cominciato bene la stagione: solo 7 punti conquistati in sei partite e per rientrare nuovamente in zona Champions non si può continuare con un andamento del genere.

Nonostante l’inizio non proprio entusiasmante della loro squadra i tifosi biancocelesti non mancano di donare alla squadra il loro supporto, anche in trasferta. Quest’ultimi sono stati vittime di cori offensivi da parte dei tifosi del Milan, uno dei quali ha colpito indirettamente anche Napoli e i napoletani.

Brutto gesto dei tifosi del Milan: coro offensivo contro Napoli e i napoletani

I supporters rossoneri, rivolgendosi ai tifosi laziali presenti nel settore riservato agli ospiti hanno tirato in ballo Napoli e i napoletani. “Voi siete napoletani”, questo lo sfottò dei milanisti. Ovviamente il termine napoletani, in questo caso, è utilizzato con fare dispregiativo. Non di certo un bel gesto. Nuovo episodio di discriminazione territoriale in Serie A e per l’ennesima volta viene chiamata in causa la città partenopea e i suoi abitanti. Tra l’altro in una gara nel quale il Napoli non è nemmeno in campo.

Anche gli ultras del Lecce, avversaria del Napoli, non si sono risparmiati. Allo Stadio via del mare si è assistito ad un battibecco prolungato a distanza tra le due tifoserie. “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani” – i cori di discriminazione territoriale intonati più volte dalla tifoseria pugliese. I cori hanno generato un po’ di tensione tra le due tifoserie e i napoletani presenti nel settore ospiti hanno risposto con: “venite a caricare”.